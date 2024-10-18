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Предприимчивый Иван Ургант заработал несколько миллионов на книге с пустыми страницами

0:52
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант умудрился продать весь тираж своей книги "Припухлые жилы жизни", в которой — лишь пустые страницы.

Предприимчивый Иван Ургант заработал несколько миллионов на книге с пустыми страницами
Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman

Иван Ургант рассказал, что ему удалось сбыть весь пятитысячный тираж своего литературного произведения, в котором нет ни единого слова. Как сообщает EADaily, звезда ТВ объяснил, что заработал 3,5 млн рублей.

Полученные средства Ургант направил на помощь детскому хоспису "Дом с маяком".

"Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или скорее к полуслову", — написал Иван в "Инстаграме"*.

Ранее телеведущий Иван Ургант заявил, что ему сложно попасть на телевидение.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр. С 2012 года — ведущий телепередачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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