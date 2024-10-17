Татьяна Навка поздравила с днём рождения Дмитрия Пескова: любимый

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Фигуристка Татьяна Навка обратилась к супругу, пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, в день его рождения.

Фото: https://www.instagram.com/tatiana_navka by Инстаграм Татьяны Навки is licensed under public doman

Татьяна Навка опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку с мужем, пресс-секретарём Владимира Путина Дмитрием Песковым.

На фото звезда фигурного катания запечатлена с именинником в танце.

"С днём рождения, любимый", — написала под снимком фигуристка.

Дмитрию Пескову 17 октября исполнилось 57 лет.

Навка сопроводила свой пост хештегом "счастье любит тишину".

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Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина.



Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005).



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