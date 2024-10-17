Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные советы автолюбителям для вождения и комфорта
Как правильно привить котенка: важные советы для заботливых хозяев
Российские товары постепенно захватывают рынок Индии
Осенние работы с малиной: что должен знать каждый дачник, чтобы получить хороший урожай
Целлюлит у худых девушек: почему эта проблема затрагивает даже самых стройных?
В России создали 3D-принтер для печати сложных объектов
Жареный лук на все случаи жизни: как добиться безупречного вкуса и текстуры
Екатерина Гордон высказалась о супруге певца Шамана: из мужичков делала звёзд
Переезд без стресса: секреты успешной адаптации кошки

Татьяна Навка поздравила с днём рождения Дмитрия Пескова: любимый

0:44
Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка обратилась к супругу, пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, в день его рождения.

Татьяна Навка поздравила с днём рождения Дмитрия Пескова: любимый
Фото: https://www.instagram.com/tatiana_navka by Инстаграм Татьяны Навки is licensed under public doman

Татьяна Навка опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку с мужем, пресс-секретарём Владимира Путина Дмитрием Песковым.

На фото звезда фигурного катания запечатлена с именинником в танце.

"С днём рождения, любимый", — написала под снимком фигуристка.

Дмитрию Пескову 17 октября исполнилось 57 лет.

Навка сопроводила свой пост хештегом "счастье любит тишину".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина.

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Наука и техника
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы Аудио 
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки
Экономика и бизнес
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки Аудио 
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Как защитить мебель от когтей питомца и при этом сделать кота счастливым?
Последние материалы
Жареный лук на все случаи жизни: как добиться безупречного вкуса и текстуры
Екатерина Гордон высказалась о супруге певца Шамана: из мужичков делала звёзд
Переезд без стресса: секреты успешной адаптации кошки
Тренды осени: лучшие оттенки помад для яркого образа
Осенняя подкормка крыжовника: какие удобрения выбрать и как их правильно применить
Экспорт японских автомобилей в Россию растет, но цены на них не снизятся
Словацкий хоккеист самовольно сбежал из российской команды
Газовый актив Севастополя вернулся в руки России
Российские студенты создали новую систему защиту персональных данных
Врач предупредила о последствиях отсутствия ухода за кожей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.