Юрист Екатерина Гордон раскритиковала певца Шамана за то, что он развёлся с женщиной, которая помогала ему сделать карьеру.
Катя Гордон обратила внимание на то, что экс-супруге певца Шамана Елене Мартыновой не впервые приходится выступать в роли "взлётной полосы" для своих мужей.
Она отметила, что PR-менеджер Мартынова два года была замужем за литератором Александром Цыпкиным.
По мнению Екатерины, благодаря жене Цыпкин построил успешную карьеру. После того, как в 2018-м Мартынова стала женой Ярослава Дронова (настоящее имя певца Шамана) артист тоже стал обретать популярность.
"Профессиональная баба из ноу нэйм амбициозных мужичков делала звёзд, а они её потом… похоже бросали", — сделала вывод Гордон в социальных сетях.
Адвокат призвала женщин делать уроки из подобных историй и не жить ради карьеры возлюбленного, который может потом решить, что всего добился сам.
Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.