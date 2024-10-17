Екатерина Гордон высказалась о супруге певца Шамана: из мужичков делала звёзд

Юрист Екатерина Гордон раскритиковала певца Шамана за то, что он развёлся с женщиной, которая помогала ему сделать карьеру.

Фото: https://vk.com/e.a.martynova by ВК-аккаунт Елены Мартыновой is licensed under public doman

Катя Гордон обратила внимание на то, что экс-супруге певца Шамана Елене Мартыновой не впервые приходится выступать в роли "взлётной полосы" для своих мужей.

Она отметила, что PR-менеджер Мартынова два года была замужем за литератором Александром Цыпкиным.

По мнению Екатерины, благодаря жене Цыпкин построил успешную карьеру. После того, как в 2018-м Мартынова стала женой Ярослава Дронова (настоящее имя певца Шамана) артист тоже стал обретать популярность.

"Профессиональная баба из ноу нэйм амбициозных мужичков делала звёзд, а они её потом… похоже бросали", — сделала вывод Гордон в социальных сетях.

Адвокат призвала женщин делать уроки из подобных историй и не жить ради карьеры возлюбленного, который может потом решить, что всего добился сам.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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