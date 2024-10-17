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Поэт Каргашин: бренд Я русский не может принадлежать только SHAMAN

3:08
Шоу-бизнес

На этой неделе в СМИ появилась информация, что певец SHAMAN планирует зарегистрировать товарный знак "Я русский". Журналист, поэт, член Союза писателей России, автор книг и текстов песен, а также стихотворения "Я — русский. Спасибо, Господи!" Сергей Каргашин заявил, что бренд не может принадлежать одному человеку. 

Поэт Каргашин: бренд Я русский не может принадлежать только SHAMAN
Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel, PDM

"Я сначала не поверил сообщениям в СМИ, что SHAMAN (он же Ярослав Дронов) подал заявку на регистрацию бренда "Я русский". Подумал — утка. Но оказалось — правда. Похоже, он всё больше "проект", чем человек. А жаль. Мне он вначале пришёлся по душе. И куда его понесло?

К слову, моё стихотворение "Я — русский" написано в 1994 году (мне тогда за него хорошо прилетело). В 2020 оно было включено в учебник "Родная русская литература" за 9 класс (опять мне за него прилетело от русофобов по полной). С началом СВО всё поменялось. В 2023 году на него были сняты видеоролики Министерством культуры РФ — стихотворение читает народный артист России Борис Щербаков (совместный проект с Первым каналом "Слово классика") и Министерством обороны РФ — стихотворение читают бойцы в зоне СВО (на своих ресурсах видео разместили "Вести", "Царьград", "Соловьёв Live", ТВЦ, военные корреспонденты Юрий Подоляка, Александр Коц, Евгений Поддубный, а также многие государственные и общественные деятели — Дмитрий Медведев, Владимир Рогов, Викарий Патриарха Кирилла епископ Савва, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и другие).

Общий охват стихотворения в 2023-2024 годах составил более 72 миллионов человек (эфиры на ТВ, соцсети, ротации на радиостанциях).

Сейчас на эти мои слова существует 7 разных мелодий. Причём в своё время мне предлагали их продать как песенный текст. Я отказался. Для меня это совершенно некоммерческая история — это моя душа. За эти строчки я не получаю авторских. Не получаю — и не надо. "Я — русский. Спасибо, Господи" — это моя присяга, это я для людей написал.

Одним словом — не могу никак понять SHAMAN. И мой русский — "всем бедам назло", а его — "всему миру назло". И здесь он тоже не прав. Его притязания по своей сути абсурдны — не может бренд "Я русский" принадлежать одному человеку. Тем более, что до него уже было не раз написано — моим товарищем Сергеем Соколкиным в том же 1994 "Потому что я русский", а в 2011 году Николаем Зиновьевым "Я — русский". Как ни крути, SHAMAN — ты не прав!"

Уточнения

Сергей Александрович Каргашин (род. 2 марта 1965, г. Черняховск, Калининградская обл.) — журналист, редактор, поэт, член Союза писателей России, автор слов ко многим известным песням.

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом SHAMAN — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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