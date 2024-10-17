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Паша Техник выступил против запрещённых веществ и призвал всех заниматься спортом

1:05
Шоу-бизнес

Рэпер Паша Техник неожиданно заявил, что удалит все свои треки с упоминанием запрещённых веществ.

Паша Техник выступил против запрещённых веществ и призвал всех заниматься спортом
Фото: https://vk.com/texnikpasharare by ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman

Паша Техник поменял своё отношение к запрещённым веществам после того, как ему помещали провести концерт в Челябинске. В Саратове общественники также не желают видеть в своём городе рэпера с плохой репутацией.

Блогер заверил, что уничтожит все свои песни, в которых можно усмотреть пропаганду нездорового образа жизни.

"Желаю вам заниматься вместо этих гадостей спортом, заниматься любыми другими делами. Футболом там, хоккеем, не знаю, шахматами, учёбой, семьёй. И ни в коем случае не употреблять наркотики", — заявил артист.

Паша Техник объяснил, что сам испытал на себе пагубное влияние запрещённых веществ. Он заверил, что покончил с вредными привычками, и призвал последовать его примеру.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала добраться до Паши Техника.

Уточнения

Па́вел Никола́евич И́влев (род. 1 июля 1984, Москва), более известный как Па́ша Те́хник, — российский рэпер и музыкальный продюсер. Один из основателей группы Kunteynir. Известен своим эпатажным поведением и нарочито провокационным творчеством с обилием нецензурной лексики.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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