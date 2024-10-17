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Безруков объяснил, почему заменил на озвучке маленькую актрису на свою дочь Машу

1:07
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков приобщил восьмилетнюю дочь Машу к работе в кино.

Безруков объяснил, почему заменил на озвучке маленькую актрису на свою дочь Машу
Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* кадры с процесса озвучки сериала "Плевако", где сыграла одну из ролей маленькая актриса.

С утра, по словам актёра, девочка заболела, поэтому не смогла озвучивать свою героиню. Безруков принял решение подарить актрисе голос своей дочери на озвучке картины

"Пришлось брать Машу, чтобы она озвучила все серии. Для Маши это первый подобный опыт, рад, что легко справилась", — написал под кадрами народный артист России.

Безруков отметил, что ему будет приятно слышать голос дочери в сериале.

Сергей Безруков женат на режиссёре Анне Матисон. Вместе они воспитывают троих детей: Марию (2016 года рождения), Степана (2018 года рождения) и Ивана (2021 года рождения).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант. Народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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