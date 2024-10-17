Дмитрий Исхаков устроил сыну Полины Гагариной необычную фотосессию

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, поделился снимками своего пасынка в день рождения юноши.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Дмитрия Исхакова is licensed under public doman

Дмитрий Исхаков опубликовал в "Инстаграме"* серию необычных снимков. Моделью для его очередной фотосессии послужил наследник Полины Гагариной от первого брака 17-летний Андрей Кислов.

Фотограф запечатлел юношу на рояле. Парень попозировал сидя и лёжа на музыкальном инструменте. Исхаков представил как чёрно-белую, так и цветную версию снимков.

Исхаков воспитывал мальчика с шестилетнего возраста и заменил Андрею отца. Дмитрий усыновил ребёнка Полины Гагариной, а в 2017-м году у супругов родилась дочка Мия, которая тоже часто становится героиней фотосессий отца.

Ранее Полина Гагарина трогательно поздравила сына с 17-летием.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.