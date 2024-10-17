Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основательница Wildberries рассказала о том, как у неё хотели отобрать бизнес
Когда вы перестаете быть заразным при гриппе? Ответ эксперта
Признаки счастья у котов: учимся понимать любимцев
Автоюрист назвал способ законно вернуть часть денег при покупке новой машины
Как улучшить вкус любого супа
Учёные предложили лечить черепно-мозговые травмы красным светом
В России появилась первая социальная сеть для любителей собак
Осеннее спасение урожая: какими растворами обрабатывать грядки, чтобы избавиться от вредителей
Трихолог рассказала, что должно быть в рационе, чтобы волосы были красивыми и здоровыми

Дмитрий Исхаков устроил сыну Полины Гагариной необычную фотосессию

1:05
Шоу-бизнес

Экс-супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, поделился снимками своего пасынка в день рождения юноши.

Дмитрий Исхаков устроил сыну Полины Гагариной необычную фотосессию
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Дмитрия Исхакова is licensed under public doman

Дмитрий Исхаков опубликовал в "Инстаграме"* серию необычных снимков. Моделью для его очередной фотосессии послужил наследник Полины Гагариной от первого брака 17-летний Андрей Кислов.

Фотограф запечатлел юношу на рояле. Парень попозировал сидя и лёжа на музыкальном инструменте. Исхаков представил как чёрно-белую, так и цветную версию снимков.

Исхаков воспитывал мальчика с шестилетнего возраста и заменил Андрею отца. Дмитрий усыновил ребёнка Полины Гагариной, а в 2017-м году у супругов родилась дочка Мия, которая тоже часто становится героиней фотосессий отца.

Ранее Полина Гагарина трогательно поздравила сына с 17-летием.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность
Садоводство, цветоводство
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность Аудио 
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Еда и рецепты
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Океанологи нашли фрагменты микропластика в выдыхаемом дельфинами воздухе
Опасность ночного света для здоровья: мнение эксперта
Три типа людей, которых кошки не переносят
Важные шаги по уходу за бузиной: от подкормки до обрезки
Прохор Шаляпин назвал два своих самых любимых фильма в едином жанре
Получается густой и наваристый суп: как приготовить идеальную мясную солянку
Учёные выяснили, чем опасна гипертония для дыхательной системы
Седые волосы как стильный акцент: как подчеркнуть свою индивидуальность
Парник или теплица: что выбрать для рассады и летних культур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.