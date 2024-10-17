Прохор Шаляпин назвал два своих самых любимых фильма в едином жанре

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин побывал на месте, где снимался один из его любимых фильмов.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео на фоне здания Американского музея естественной истории (American Museum of Natural History), который расположен в Нью-Йорке.
Певец объяснил, что в этом месте снимали фильм "Ночь в музее".
"Это вообще мой любимый жанр — "Джуманджи" и "Ночь в музее", — объяснил Прохор.
Шаляпин отправился после этого за покупками в самый крупный магазин в Нью-Йорке.
"Культурное обогащение и шопинг. Вот что самое главное в жизни!" — написал под кадрами артист.
Ранее Прохор Шаляпин показал свою новую любовь, с которой оформил семейную ипотеку.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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