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Прохор Шаляпин назвал два своих самых любимых фильма в едином жанре

0:57
Шоу-бизнес

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин побывал на месте, где снимался один из его любимых фильмов.

Прохор Шаляпин назвал два своих самых любимых фильма в едином жанре
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео на фоне здания Американского музея естественной истории (American Museum of Natural History), который расположен в Нью-Йорке.

Певец объяснил, что в этом месте снимали фильм "Ночь в музее".

"Это вообще мой любимый жанр — "Джуманджи" и "Ночь в музее", — объяснил Прохор.

Шаляпин отправился после этого за покупками в самый крупный магазин в Нью-Йорке.

"Культурное обогащение и шопинг. Вот что самое главное в жизни!" — написал под кадрами артист.

Ранее Прохор Шаляпин показал свою новую любовь, с которой оформил семейную ипотеку.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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