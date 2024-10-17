У сидящего в тюрьме Михаила Ефремова ухудшилось состояние здоровья: дышит с трудом

У 60-летнего актёра Михаила Ефремова, отбывающего срок за ДТП со смертельным исходом, обострилась болезнь лёгких.
Как сообщает издание "СтарХит", Михаил Ефремов из-за лёгочного заболевания с трудом дышит и едва говорит.
Источник сообщил, что актёру угрожает дыхательная недостаточность, поэтому ему требуется ежедневная медицинская помощь. Ефремов уязвим перед лёгочными инфекциями и у него может развиться нарушение сердечной работы.
Адвокаты Ефремова пытаются освободить знаменитость по УДО, чтобы он встретил Новый год в семейном кругу.
За артиста болеет душой актёр Иван Охлобыстин. Он подчёркивает, что у Ефремова очень слабое здоровье.
Ефремов Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.
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