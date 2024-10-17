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Алёна Водонаева раскритиковала внешность дочери супермодели Кейт Мосс

0:51
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, чем ей не нравится внешность дочери звезды мировых подиумов Кейт Мосс.

Алёна Водонаева раскритиковала внешность дочери супермодели Кейт Мосс
Фото: https://www.instagram.com/katemossphoto by Инстаграм Кейт Мосс is licensed under public doman

Наследница супермодели Кейт Мосс пошла по стопам матери и стала участвовать в модных показах.

Девушку пригласили продефилировать на показе женского нижнего белья и купальников популярного бренда Victoria's Secret. Она стала одним из "ангелов" VS.

Алёне Водонаевой не понравился такой выбор модели. Она не считает дочь Кейт Мосс Лилу Мосс особенно выдающейся моделью.

"Ноль харизмы, внешность никакая, невнятная, не запоминающаяся", — написала под фото с Лилу Мосс звезда "телестройки".

Ранее Алёна Водонаева перечислила имена самых красивых, по её мнению, женщин России.

Уточнения

Кэ́трин (Кейт) Энн Мосс (англ. Katherine «Kate» Ann Moss; род. 16 января 1974, Кройдон, Великобритания) — британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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