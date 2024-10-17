Алёна Водонаева раскритиковала внешность дочери супермодели Кейт Мосс

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, чем ей не нравится внешность дочери звезды мировых подиумов Кейт Мосс.
Наследница супермодели Кейт Мосс пошла по стопам матери и стала участвовать в модных показах.
Девушку пригласили продефилировать на показе женского нижнего белья и купальников популярного бренда Victoria's Secret. Она стала одним из "ангелов" VS.
Алёне Водонаевой не понравился такой выбор модели. Она не считает дочь Кейт Мосс Лилу Мосс особенно выдающейся моделью.
"Ноль харизмы, внешность никакая, невнятная, не запоминающаяся", — написала под фото с Лилу Мосс звезда "телестройки".
Ранее Алёна Водонаева перечислила имена самых красивых, по её мнению, женщин России.
Кэ́трин (Кейт) Энн Мосс (англ. Katherine «Kate» Ann Moss; род. 16 января 1974, Кройдон, Великобритания) — британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов.
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