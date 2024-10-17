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Кристина Орбакайте показала фото с семейного отдыха в Новой Зеландии

0:48
Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте отправилась с супругом Михаилом Земцовым в Новую Зеландию.

Кристина Орбакайте показала фото с семейного отдыха в Новой Зеландии
Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman

Кристина Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков из Новой Зеленадии. На фото супруги принимают грязевые ванны, позируют на фоне зелёных озёр и любуются живописными закатами.

"В нашей истории путешествий с Михаилом Земцовым теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать для себя новые места", — написала под фотографиями дочь певицы Аллы Пугачёвой.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала о своём семейном отдыхе с дочерью Клавдией в Италии.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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