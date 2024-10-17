Кристина Орбакайте показала фото с семейного отдыха в Новой Зеландии

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте отправилась с супругом Михаилом Земцовым в Новую Зеландию.

Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman

Кристина Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков из Новой Зеленадии. На фото супруги принимают грязевые ванны, позируют на фоне зелёных озёр и любуются живописными закатами.

"В нашей истории путешествий с Михаилом Земцовым теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать для себя новые места", — написала под фотографиями дочь певицы Аллы Пугачёвой.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала о своём семейном отдыхе с дочерью Клавдией в Италии.



* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).



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