Кристина Орбакайте показала фото с семейного отдыха в Новой Зеландии

Певица Кристина Орбакайте отправилась с супругом Михаилом Земцовым в Новую Зеландию.
Кристина Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков из Новой Зеленадии. На фото супруги принимают грязевые ванны, позируют на фоне зелёных озёр и любуются живописными закатами.
"В нашей истории путешествий с Михаилом Земцовым теперь есть и Новая Зеландия. Всегда здорово и интересно открывать для себя новые места", — написала под фотографиями дочь певицы Аллы Пугачёвой.
Ранее Кристина Орбакайте рассказала о своём семейном отдыхе с дочерью Клавдией в Италии.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
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