Собчак оскорбили нападки депутата Попова: я Владимиру Владимировичу Путину Ксюша

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак резко отреагировала на неуважительное обращение к себе со стороны сторонника введения налога на бездетность депутата Евгения Попова.

Фото: https://vk.com/sobchak_public by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксении Собчак не понравилось то, что депутат Евгений Попов назвал её в своём письме Ксюшей. Она призвала представителя Госдумы выйти из образа "соседа в трениках", который фамильярно учит соседку жизни.

"Ксюша" ещё вот эта. Кому "Ксюша"-то, вам? Это я Владимиру Владимировичу Путину "Ксюша", а для вас Ксения. Можете добавить отчество по желанию", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак обвинила Евгения Попова и других депутатов в том, что они напринимали в стране таких законов, которые затрудняют любовь к Родине.

Депутат, который является инициатором введения в РФ налога на бездетность, в своём письме к Собчак призвал осознать, где её Родина.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.



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