Собчак оскорбили нападки депутата Попова: я Владимиру Владимировичу Путину Ксюша

Ксения Собчак резко отреагировала на неуважительное обращение к себе со стороны сторонника введения налога на бездетность депутата Евгения Попова.
Ксении Собчак не понравилось то, что депутат Евгений Попов назвал её в своём письме Ксюшей. Она призвала представителя Госдумы выйти из образа "соседа в трениках", который фамильярно учит соседку жизни.
"Ксюша" ещё вот эта. Кому "Ксюша"-то, вам? Это я Владимиру Владимировичу Путину "Ксюша", а для вас Ксения. Можете добавить отчество по желанию", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Собчак обвинила Евгения Попова и других депутатов в том, что они напринимали в стране таких законов, которые затрудняют любовь к Родине.
Депутат, который является инициатором введения в РФ налога на бездетность, в своём письме к Собчак призвал осознать, где её Родина.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.
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