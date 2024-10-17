Солистка группы Фабрика призвала жену Натана простить рэпера за измену с Лерчек

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Участница группы "Фабрика" Валерия Девятова объяснила, почему супруге рэпера Натана следует простить уличённого в измене мужа.

Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman

Певица Валерия Девятова убеждена, что в изменах мужа есть и доля вины жены. В любой ситуации, по мнению, звезды, следует искать причину и пытаться спасти семью.

"Признался — значит, любит. Честный человек, с кем не бывает. И вообще, когда мужчина изменяет, он изменяет не сердцем", — выразила своё мнение Валерия.

Девятова призвала беречь друг друга и находить в себе силы на прощение, если кто-то из двоих оступился.

Ранее экс-участница "Дома-2" Алёна Водонаева пристыдила Натана за интрижку с блогером Лерчек. Она посоветовала женщинам бежать от таких мужчин.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.



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