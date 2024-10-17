Российские врачи спасли Витаса от слепоты

Российские медики спасли Витаса от потери зрения. Как сообщили SHOT в окружении певца, несколько месяцев назад у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем — началось отслоение сетчатки глаз.
Если бы не срочная операция, это могло привести к полной слепоте. Причиной стали прожекторы, софиты и стробоскопы, c которыми певец имеет дело уже 30 лет.
45-летний Виталий Грачёв (настоящее имя Витаса) перенёс несколько операций за 2,5 месяца. Всё это время он жил в полной темноте, передвигаясь в солнцезащитных очках. Его жена и дочь были рядом и оказывали ему поддержку.
После последней операции прошёл месяц, и всё это время Витас успешно восстанавливался. По словам близких, сейчас он полностью здоров, прекрасно видит и выражает огромную благодарность российским врачам.
Теперь артисту противопоказаны различные световые и лазерные эффекты, что необходимо учитывать в его будущих выступлениях. Ближайший концерт состоится в ноябре в китайском Гуанчжоу.
Ви́тас (настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.
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