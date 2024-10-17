Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько слов способна запомнить собака?
Какое молоко подходит для приготовления кофе
Врач Сухорукова назвала два аргумента против употребления кефира
Свищев объявил о начале работы по легализации пива на стадионах
Топ -10 интересных фактов о кошках. Какими лапами коты гребут землю и почему трава красная
Рыбак спас российского туриста от смертельного течения в Гоа
Древние люди не спасались бегством: как они выжили в ледниковой Европе
Советы садоводам: как вырастить декоративный плющ
Опасности бутилированной воды: учёные предупреждают о рисках для здоровья

Катя Лель: SHAMAN развёлся с женой из-за кармического года

0:59
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель заявила, что SHAMAN развёлся со своей женой из-за наступления кармического года, пишет издание "NEWS.ru".

Катя Лель: SHAMAN развёлся с женой из-за кармического года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам исполнительницы, в этот период люди отрабатывают отношения.

"Сегодня наступил кармический год, когда люди отрабатывают свои отношения. Когда уже люди не могут жить в претензиях друг к другу, недовольствах друг к другу, когда люди не могут уже терпеть. У них это всё выходит наружу, на поверхность. Это хорошо, это нормально. Люди не могут жить, ненавидя друг друга, это самое ужасное", — отметила Катя Лель.

Певица уточнила, что в кармический год люди набираются смелости для поиска новых отношений.

Напомним, что 14 октября SHAMAN выложил в Сеть фотографию свидетельства о разводе с Еленой Мартыновой. По словам певца, они решили расстаться из-за напряжённого рабочего графика.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом SHAMAN — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность
Наука и техника
Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность Аудио 
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Еда и рецепты
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Александр Васильев отказывается жалеть об уходе с Первого канала: живу интересной жизнью
Российский шоу-бизнес
Александр Васильев отказывается жалеть об уходе с Первого канала: живу интересной жизнью Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Свищев объявил о начале работы по легализации пива на стадионах
Топ -10 интересных фактов о кошках. Какими лапами коты гребут землю и почему трава красная
Рыбак спас российского туриста от смертельного течения в Гоа
Древние люди не спасались бегством: как они выжили в ледниковой Европе
Советы садоводам: как вырастить декоративный плющ
Катя Лель: SHAMAN развёлся с женой из-за кармического года
Опасности бутилированной воды: учёные предупреждают о рисках для здоровья
Почему россияне опасаются беспилотного транспорта: результаты исследования
Признаки качественной докторской колбасы: что нужно знать
Как выбрать качественную халву: советы экспертов Роспотребнадзора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.