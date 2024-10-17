Катя Лель: SHAMAN развёлся с женой из-за кармического года

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Певица Катя Лель заявила, что SHAMAN развёлся со своей женой из-за наступления кармического года, пишет издание "NEWS.ru".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам исполнительницы, в этот период люди отрабатывают отношения.

"Сегодня наступил кармический год, когда люди отрабатывают свои отношения. Когда уже люди не могут жить в претензиях друг к другу, недовольствах друг к другу, когда люди не могут уже терпеть. У них это всё выходит наружу, на поверхность. Это хорошо, это нормально. Люди не могут жить, ненавидя друг друга, это самое ужасное", — отметила Катя Лель.

Певица уточнила, что в кармический год люди набираются смелости для поиска новых отношений.

Напомним, что 14 октября SHAMAN выложил в Сеть фотографию свидетельства о разводе с Еленой Мартыновой. По словам певца, они решили расстаться из-за напряжённого рабочего графика.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.



Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом SHAMAN — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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