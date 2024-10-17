Юрий Лоза раскритиковал повторы советских фильмов в российском кино: время каверов

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Певец Юрий Лоза не одобрил стремление российских кинематографистов делать ремейки на известные советские фильмы.

Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что в России снимут ремейк на комедию "Приключения итальянцев в России", только вместо итальянцев в фильме задействуют китайцев.

Он напомнил также о том, что режиссёр Жора Крыжовников снимет ремейк на картину "Москва слезам не верит".

"Время каверов навалилось не только на песни — теперь и в кино осталось всё меньше людей, способных создать оригинальный сценарий", — выразил сожаление певец в своём Telegram-канале.

Лоза предположил, что советская классика настолько приглянулась китайцам, что они снимут Джеки Чана в роли Петра Первого или Александра Невского.

Уточнения

(Сэр) Дже́ки Чан — гонконгский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер Королевского Викторианского ордена, главный режиссёр Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР.



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