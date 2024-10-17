Певица Жасмин заявила, что будет гордиться статусом бабушки и заставлять внуков называть её именно так. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
По словам исполнительницы, у неё отсутствуют комплексы насчёт статуса бабушки.
"У меня нет по этому поводу ни единого комплекса. Я с гордостью буду нести этот статус и даже внуков буду заставлять называть себя именно бабушкой, а не по имени-отчеству. <...> Я не знаю, почему в России есть какой-то комплекс по поводу бабушек, что это какая-то старушка Шапокляк. Я знаю себе цену, какая я крутая буду бабушка", — заявила певица.
Ранее Pravda.Ru писала, что Жасмин порадовала детей необычным праздником.
Жасми́н — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014).
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