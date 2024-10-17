Жасмин заявила, что будет гордиться статусом бабушки

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин заявила, что будет гордиться статусом бабушки и заставлять внуков называть её именно так. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0

По словам исполнительницы, у неё отсутствуют комплексы насчёт статуса бабушки.

"У меня нет по этому поводу ни единого комплекса. Я с гордостью буду нести этот статус и даже внуков буду заставлять называть себя именно бабушкой, а не по имени-отчеству. <...> Я не знаю, почему в России есть какой-то комплекс по поводу бабушек, что это какая-то старушка Шапокляк. Я знаю себе цену, какая я крутая буду бабушка", — заявила певица.

Ранее Pravda.Ru писала, что Жасмин порадовала детей необычным праздником.

Уточнения

Жасми́н — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014).



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