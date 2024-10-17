Иван Ургант похвастался хорошими продажами своих книг: спасибо за любовь

Телеведущий Иван Ургант рассказал, сколько книг своего авторства ему удалось уже продать.
Иван Ургант опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он держит в руках свою книгу под названием "Припухлые жилы жизни".
"Книги проданы. 5000 экземпляров. Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или скорее полуслову", — написал звезда ТВ под снимком.
Телеведущий рассказал, что все заработанные от продажи книги средства в размере трёх с половиной миллионов рублей пойдут на благотворительные цели, а именно на хоспис "Дом с маяком".
Он назвал себя писателем и заявил, что гордится лучшим городом Санкт-Петербургом.
Ранее Иван Ургант пошутил про молодую жену Владимира Познера.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр. С 2012 года — ведущий телепередачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
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