Иван Ургант похвастался хорошими продажами своих книг: спасибо за любовь

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант рассказал, сколько книг своего авторства ему удалось уже продать.

Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman

Иван Ургант опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он держит в руках свою книгу под названием "Припухлые жилы жизни".

"Книги проданы. 5000 экземпляров. Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или скорее полуслову", — написал звезда ТВ под снимком.

Телеведущий рассказал, что все заработанные от продажи книги средства в размере трёх с половиной миллионов рублей пойдут на благотворительные цели, а именно на хоспис "Дом с маяком".

Он назвал себя писателем и заявил, что гордится лучшим городом Санкт-Петербургом.

Ранее Иван Ургант пошутил про молодую жену Владимира Познера.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр. С 2012 года — ведущий телепередачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».



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