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Настя Ивлеева пофлиртовала с американским актёром Джаредом Лето

0:49
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева опубликовала видео своей беседы со звездой США Джаредом Лето.

Настя Ивлеева пофлиртовала с американским актёром Джаредом Лето
Фото: https://vk.com/ivleeva360 by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Настя Ивлеева показала кадры, на которых она флиртует с американским актёром Джаредом Лето.

Блогер связалась с Лето по видеосвязи. Актёр назвал имя Анастасия классическим русским именем, поинтересовался, чем занимается Ивлеева и спросил, почему она до сих пор не пригласила его на своё шоу.

"Интернет помнит всё, особенно обещания! Я всё ещё не теряю надежды выучить английский и снять Джареда в своём новом Шоу", — написал под кадрами звёзда Интернета.

Ранее Настя Ивлеева рассказала о предательстве своих коллег по шоу-бизнесу, которые перестали интересоваться её жизнью после скандальной "голой вечеринки".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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