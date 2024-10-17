Настя Ивлеева пофлиртовала с американским актёром Джаредом Лето

Настя Ивлеева опубликовала видео своей беседы со звездой США Джаредом Лето.
Настя Ивлеева показала кадры, на которых она флиртует с американским актёром Джаредом Лето.
Блогер связалась с Лето по видеосвязи. Актёр назвал имя Анастасия классическим русским именем, поинтересовался, чем занимается Ивлеева и спросил, почему она до сих пор не пригласила его на своё шоу.
"Интернет помнит всё, особенно обещания! Я всё ещё не теряю надежды выучить английский и снять Джареда в своём новом Шоу", — написал под кадрами звёзда Интернета.
Ранее Настя Ивлеева рассказала о предательстве своих коллег по шоу-бизнесу, которые перестали интересоваться её жизнью после скандальной "голой вечеринки".
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