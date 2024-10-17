Садальский назвал певца Шамана живым классиком современности

Станислав Садальский недоволен обновлённым составом совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Садальский негативно отреагировал на новость о том, что директор Первого канала Константин Эрнст и режиссёр Никита Михалков по-прежнему сидят в совете по культуре при президенте РФ.
Он с сарказмом призвал включить в данный список Анатолия Чубайса и Владимира Познера.
"Стесняюсь спросить, а как же Shaman, "живой классик современности?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Раскритиковал Садальский Никиту Михалкова за то, что тот выпивает водку в конце своей передачи "Бесогон".
"Какая ж в этом культура?" — задался вопросом артист.
Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, киноактёр, телеведущий, блогер. Герой Труда Российской Федерации (2020), народный артист РСФСР (1984).
Константи́н Льво́вич Эрнст (род. 6 февраля 1961, Москва, СССР) — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист, телеведущий. Генеральный директор АО «ОРТ/Первый канал» с 1999 года. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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