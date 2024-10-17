Певец Шаман пообещал не спаивать водкой Собчак и Милонова: сами хорошо справляются

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Шаман заверил, что в его планы не входило спаивать журналистку Ксению Собчак и депутата Виталия Милонова.

Фото: https://t.me/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, подтвердил, что обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд "Я русский".

Он объяснил, что сделал это для того, чтобы сохранить свою репутацию, которой угрожают продавцы низкокачественных товаров на маркетплейсах, которые без позволения используют его имя.

Особенно широкий общественный резонанс возымела история о том, что певец Шаман теперь имеет право выпускать водку под названием "Я русский".

"Конечно же, никакой водкой "Я русский" спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал", — написал заслуженный артист России в своём Telegram-канале.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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