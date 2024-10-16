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На могиле певца Александра Градского спустя три года установили памятник

0:56
Шоу-бизнес

Могилу певца Александра Градского облагородили только через три года после кончины артиста.

На могиле певца Александра Градского спустя три года установили памятник
Фото: https://vk.com/alexandergradsky by ВК-аккаунт Александра Градского is licensed under public doman

Захоронение Александра Градского приобрело цивилизованный вид. Все три года могила певца стояла не благоустроенная.

Telegram-канал "Светский хроник" сообщает, что на могиле установили гранитную плиту, напоминающая по форме крышку рояля. Основной памятник, возвышающийся над захоронением, пока закрыт от глаз любопытных.

Памятник торжественно откроют 3 ноября, в день рождения Градского.

Молодая вдова и дети певца долгое время не могли между собой договориться в вопросе дележа наследства.

Александр Градский завещал похоронить себя на другом кладбище рядом с родителями. Он хотел, чтобы на его могиле стояла простая каменная глыба. Последняя воля звезды услышана не была.

Уточнения

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор; народный артист Российской Федерации (1999).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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