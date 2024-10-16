На могиле певца Александра Градского спустя три года установили памятник

Могилу певца Александра Градского облагородили только через три года после кончины артиста.
Захоронение Александра Градского приобрело цивилизованный вид. Все три года могила певца стояла не благоустроенная.
Telegram-канал "Светский хроник" сообщает, что на могиле установили гранитную плиту, напоминающая по форме крышку рояля. Основной памятник, возвышающийся над захоронением, пока закрыт от глаз любопытных.
Памятник торжественно откроют 3 ноября, в день рождения Градского.
Молодая вдова и дети певца долгое время не могли между собой договориться в вопросе дележа наследства.
Александр Градский завещал похоронить себя на другом кладбище рядом с родителями. Он хотел, чтобы на его могиле стояла простая каменная глыба. Последняя воля звезды услышана не была.
Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор; народный артист Российской Федерации (1999).
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