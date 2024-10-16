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Певец Шаман объяснил, для чего зарегистрировал свой личный бренд

0:56
Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, подтвердил, что подал на регистрацию личного бренда "Я русский".

Певец Шаман объяснил, для чего зарегистрировал свой личный бренд
Фото: https://t.me/s/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman

Певец Шаман не стал отрицать то, что обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать свой бренд под названием "Я русский".

Артист рассказал, что вынужден был так поступить, чтобы защитить свою репутацию, так как многие используют его бренд без разрешения.

"За два года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом", — объяснил певец.

Дронов обратил внимание на огромное количество ширпотреба низкого качества на маркетплейсах с надписью SHAMAN. Это товар ассоциируют с именем артиста, тогда как он не имеет к нему никакого отношения.

"Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права", — рассказал заслуженный артист России в своём Telegram-канале.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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