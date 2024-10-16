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Певец Шаман сможет выпускать водку, вату и блёстки под личным брендом

0:46
Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный, как певец Шаман, решил запатентовать бренд "Я русский".

Певец Шаман сможет выпускать водку, вату и блёстки под личным брендом
Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

Певец Шаман обратился в Роспатент с целью зарегистрировать свой личный бренд под названием "Я русский".

Под данным брендом артист сможет продавать водку, вату, блёстки для ногтей, дезодорант, воск для депиляции, наждачную бумагу и другие разнообразные товары.

Товары на маркетплейсах с патриотической символикой представлены в огромных количествах. При одобрении патента Дронов сумеет пополнить ассортимент продукции.

Ранее бывший продюсер певца Шамана высказал предположение о том, какой будет новая жена заслуженного артиста России.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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