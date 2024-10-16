Певец Шаман сможет выпускать водку, вату и блёстки под личным брендом

Ярослав Дронов, известный, как певец Шаман, решил запатентовать бренд "Я русский".
Певец Шаман обратился в Роспатент с целью зарегистрировать свой личный бренд под названием "Я русский".
Под данным брендом артист сможет продавать водку, вату, блёстки для ногтей, дезодорант, воск для депиляции, наждачную бумагу и другие разнообразные товары.
Товары на маркетплейсах с патриотической символикой представлены в огромных количествах. При одобрении патента Дронов сумеет пополнить ассортимент продукции.
Ранее бывший продюсер певца Шамана высказал предположение о том, какой будет новая жена заслуженного артиста России.
Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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