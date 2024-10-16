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Алёна Водонаева раскритиковала рэпера Натана за измену жене

0:53
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" Алёну Водонаеву возмутило поведение женатого рэпера Натана, который закрутил интрижку с блогером Лерчек.

Алёна Водонаева раскритиковала рэпера Натана за измену жене
Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана, PDM

Алёна Водонаева раскритиковала рэпера Натана, которого заметили за поцелуями с блогером Лерчек на шоу "Звёзды в джунглях".

Звезду телестройки вывели из себя заявления рэпера Натана, который заверил, что хочет сохранить семью. Своё поведение музыкант оправдал шизофренией.

Водонаева рекомендует супруге рэпера и другим женщинам не иметь дела с подобными типами.

"Мужик с уровнем интеллекта овцы принесет в вашу жизнь проблемы, испортит имидж и обязательно дискредитирует вас, как семью", — поделилась своим мнением знаменитость с подписчиками в соцсетях.

Алёна призвала без сожаления расставаться с предателями и изменщиками.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — российская телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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