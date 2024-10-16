Рэпер P. Diddy делится сообщением в соцсетях впервые после ареста

Рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, отметил день рождения своей дочери, сделав первый пост в социальных сетях после ареста. Он разместил публикацию на своей странице в Instagram (запрещённой в России социальной сети, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской организацией и заблокированной в РФ). Об этом сообщает Lenta.ru.
В своём сообщении артист обратился к младшей дочери Лав, которой исполнилось всего два года. На фоне судебного разбирательства по делу о торговле людьми и сексуальных преступлениях, музыкант добавил к посту серию фотографий, запечатлевших его маленькую дочь.
«С днем рождения, малышка Лав, папочка тебя любит!» — написал Комбс.
У P. Diddy есть семеро детей, и для некоторых из них он исполняет роль единственного родителя. Его старший сын Джастин появился на свет в 1993 году от союза с дизайнером Мисой Хилтон-Брим. Также у рэпера есть внебрачная дочь по имени Шанс, рожденная в 2006 году от отношений с Сарой Чепмен.
Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.
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