Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слухи о запрете открытия счетов в рублях в Турции оказались ложными
Традиционный русский борщ с говядиной: секреты и тонкости приготовления
Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса
Учёный назвала неочевидную причину близорукости
Секрет успешной зимовки саженцев: что нужно сделать до первых морозов
Жиросжигающие свойства грейпфрутов: что нужно знать
Верните коже идеальный рельеф: секреты от дерматолога
Ученые нашли древнейшее исходное ядро галактики Млечный Путь
Диетолог Марият Мухина рассказала, какой хлеб самый полезный для здоровья

Рэпер P. Diddy делится сообщением в соцсетях впервые после ареста

1:16
Шоу-бизнес » Зарубежный

Рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, отметил день рождения своей дочери, сделав первый пост в социальных сетях после ареста. Он разместил публикацию на своей странице в Instagram (запрещённой в России социальной сети, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской организацией и заблокированной в РФ). Об этом сообщает Lenta.ru.

Рэпер P. Diddy делится сообщением в соцсетях впервые после ареста
Фото: wikipedia.org

В своём сообщении артист обратился к младшей дочери Лав, которой исполнилось всего два года. На фоне судебного разбирательства по делу о торговле людьми и сексуальных преступлениях, музыкант добавил к посту серию фотографий, запечатлевших его маленькую дочь.

«С днем рождения, малышка Лав, папочка тебя любит!» — написал Комбс.

У P. Diddy есть семеро детей, и для некоторых из них он исполняет роль единственного родителя. Его старший сын Джастин появился на свет в 1993 году от союза с дизайнером Мисой Хилтон-Брим. Также у рэпера есть внебрачная дочь по имени Шанс, рожденная в 2006 году от отношений с Сарой Чепмен.

Уточнения

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Домашние животные
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно Аудио 
По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля
Наука и техника
По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин Гвардейский экипаж — гордость русского флота Сергей Лебедев
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Последние материалы
Жиросжигающие свойства грейпфрутов: что нужно знать
Верните коже идеальный рельеф: секреты от дерматолога
На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками
Ученые нашли древнейшее исходное ядро галактики Млечный Путь
Диетолог Марият Мухина рассказала, какой хлеб самый полезный для здоровья
Учёные разработали чип для раннего выявления сердечного приступа
Индия выбирает Starlink: Илон Маск победил местных магнатов связи
Потеря тормозов на трассе: как сохранить контроль над автомобилем
Спорт для людей с ограниченными возможностями: от преодоления к победе
Лекарственные деревья на вашем участке: секрет здорового урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.