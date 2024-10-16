Тайра Бэнкс триумфально вернулась на подиум спустя 19 лет

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс вышла на подиум спустя 19 лет. Об этом сообщает Lenta. ru со ссылкой на Daily Mail.

Фото: pxhere

50-летняя модель приняла участие в показе Victoria's Secret, эффектно продефилировав в черном блестящем корсете и бюстгальтере. В дополнение к этому, она была одета в сверкающие леггинсы и туфли на высоком каблуке. Завершал ее образ оригинальный плащ, созданный из различных материалов.

Стилисты создали эффектный образ, распустив пышные кудри звезды, а визажисты добавили ярких акцентов с помощью макияжа. В качестве завершающего штриха дизайнеры подобрали для Тайры Бэнкс стильные серьги с драгоценными камнями.

В августе Тайра Бэнкс анонсировала свое возвращение на подиум после 19 лет отсутствия. Она опубликовала видео, в котором передала приглашение модели Джиджи Хадид на шоу бренда Victoria's Secret.

Уточнения

Та́йра Линн Бэ́нкс (англ. Tyra Lynne Banks; род. 4 декабря 1973, Инглвуд, Калифорния, США) — американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая.





Джеле́на Ну́ра «Джи́джи» Хади́д (англ. Jelena Noura «Gigi» Hadid; род. 23 апреля 1995, Лос-Анджелес) — американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.





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