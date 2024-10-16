Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные бактерии: как одноклеточные существа предвидят сезонные изменения
Декоративные кустарники: какие выбрать для максимального эффекта
Как вернуть густоту волос: эффективные массажи для роста
Инфляция выходит из-под контроля: прогнозы ЦБ РФ не сбываются
Спортивный туризм: виды и направления
Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G
Диетолог предупредила о негативных последствиях кефирной диеты
Папоротники — главный тренд сада: что выбрать и как ухаживать за ними
В Карелии около школы заметили волка

Тайра Бэнкс триумфально вернулась на подиум спустя 19 лет

1:05
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс вышла на подиум спустя 19 лет. Об этом сообщает Lenta. ru со ссылкой на Daily Mail.

Тайра Бэнкс триумфально вернулась на подиум спустя 19 лет
Фото: pxhere

50-летняя модель приняла участие в показе Victoria's Secret, эффектно продефилировав в черном блестящем корсете и бюстгальтере. В дополнение к этому, она была одета в сверкающие леггинсы и туфли на высоком каблуке. Завершал ее образ оригинальный плащ, созданный из различных материалов.

Стилисты создали эффектный образ, распустив пышные кудри звезды, а визажисты добавили ярких акцентов с помощью макияжа. В качестве завершающего штриха дизайнеры подобрали для Тайры Бэнкс стильные серьги с драгоценными камнями.

В августе Тайра Бэнкс анонсировала свое возвращение на подиум после 19 лет отсутствия. Она опубликовала видео, в котором передала приглашение модели Джиджи Хадид на шоу бренда Victoria's Secret.

 

Уточнения

Та́йра Линн Бэ́нкс (англ. Tyra Lynne Banks; род. 4 декабря 1973, Инглвуд, Калифорния, США) — американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая.
 

Джеле́на Ну́ра «Джи́джи» Хади́д (англ. Jelena Noura «Gigi» Hadid; род. 23 апреля 1995, Лос-Анджелес) — американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Домашние животные
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин Гвардейский экипаж — гордость русского флота Сергей Лебедев НАТО создаёт новую структуру для помощи Украине. Но почему в курортном Висбадене? Андрей Николаев
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Последние материалы
Инфляция выходит из-под контроля: прогнозы ЦБ РФ не сбываются
Спортивный туризм: виды и направления
Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G
Диетолог предупредила о негативных последствиях кефирной диеты
Тайра Бэнкс триумфально вернулась на подиум спустя 19 лет
Папоротники — главный тренд сада: что выбрать и как ухаживать за ними
В Карелии около школы заметили волка
Винегрет без долгой варки: рецепт на сковороде от Натальи Калниной
Госавтоинспекция предупреждает: как снизить риск аварий в холодное время года
Сати Казанова показала своих отца и маму: методы воспитания были суровыми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.