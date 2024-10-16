Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорт и реклама: как спортивные бренды привлекают внимание аудитории
Подорожание Haval H3 и H9: стоимость выросла до 5,3 млн рублей
Волынец: квадроберов и фурри могут финансировать из-за рубежа
Желатиновая маска для лица с молоком для очищения кожи
Новое исследование: как наша память учит нас избегать опасных людей
Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на выдачу займов
Как приготовить кокосовый пудинг с шоколадом за 10 минут
Путешествуем в октябре: топ направлений для осеннего отпуска
Еврокомиссар взывает к морали: российского СПГ в Европе все больше. Импорт газа побьет показатели 2023 года (видео)

Артист Shaman подал заявку на регистрацию товарного знака для алкоголя

Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, более известный как Shaman, решил зарегистрировать товарный знак "Я русский". Эта регистрация позволит ему производить вино и крепкий алкоголь. В пресс-службе артиста сообщили, что пока рано говорить о запуске продукции под этим брендом.

Артист Shaman подал заявку на регистрацию товарного знака для алкоголя
Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, подал заявку на регистрацию знака, что подтверждается данными Роспатента. Как отметил Антон Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы артиста, основная цель — защитить название песни "Я русский" от использования другими. Он добавил, что сейчас артист сосредоточен на творчестве и гастрольном туре "Победа!" по России.

Заявка была подана 12 октября 2024 года и относится к 33 классу МКТУ, который охватывает производство вина и крепких напитков.

Кроме того, Ярослав Дронов также подал вторую заявку на регистрацию похожего товарного знака в 17 классах МКТУ, которые включают косметику, безалкогольные напитки и закуски.

Shaman — российский певец и композитор, заслуженный артист РФ. Его сингл "Я русский" вышел 22 июля 2022 года.

В январе 2024 года завод "Кристалл" объявил о намерении выпускать абсент под названием "Шаман". Однако Роспатент решил, что это название связано с артистом. В феврале стало известно, что жалоба завода на регистрацию абсента была отклонена из-за использования псевдонима Shaman.

Ранее поэт Вадим Степанцов, автор текстов для известных групп, также подал заявку на регистрацию фразы из своей песни "Король "Оранжевое лето".

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Еда и рецепты
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Домашние животные
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Учёным, которые работали на стыке разных наук, Нобель не светил Игорь Буккер Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту? Дарья Асламова Бои в прямом эфире, или Почему у Киева нет дров для отопительного сезона в прифронтовой зоне Юрий Бочаров
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту?
Сотворить свои миры можно на Роза Хутор
Россия перехватила у ЕС выгодное соглашение с Марокко
Снял дверь и ушёл: у жителя Керчи угнали раритетную Чайку стоимостью десятки миллионов рублей
Наехавший на зуб дракона Рогозин оценил качество российских дорог: убивают больше, чем НАТО
Эксперт объяснил, как будет работать самозапрет на кредиты
Опасности боярышника в вашем саду: шипы, вредители и запах
У экономкласса Аэрофлота новое меню
Лионель Месси занял второе место в списке бомбардиров сборных
Эксперт рассказал, как на криптовалюте отражается ее регулирование ЦБ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.