Артист Shaman подал заявку на регистрацию товарного знака для алкоголя

Ярослав Дронов, более известный как Shaman, решил зарегистрировать товарный знак "Я русский". Эта регистрация позволит ему производить вино и крепкий алкоголь. В пресс-службе артиста сообщили, что пока рано говорить о запуске продукции под этим брендом.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, подал заявку на регистрацию знака, что подтверждается данными Роспатента. Как отметил Антон Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы артиста, основная цель — защитить название песни "Я русский" от использования другими. Он добавил, что сейчас артист сосредоточен на творчестве и гастрольном туре "Победа!" по России.

Заявка была подана 12 октября 2024 года и относится к 33 классу МКТУ, который охватывает производство вина и крепких напитков.

Кроме того, Ярослав Дронов также подал вторую заявку на регистрацию похожего товарного знака в 17 классах МКТУ, которые включают косметику, безалкогольные напитки и закуски.

Shaman — российский певец и композитор, заслуженный артист РФ. Его сингл "Я русский" вышел 22 июля 2022 года.

В январе 2024 года завод "Кристалл" объявил о намерении выпускать абсент под названием "Шаман". Однако Роспатент решил, что это название связано с артистом. В феврале стало известно, что жалоба завода на регистрацию абсента была отклонена из-за использования псевдонима Shaman.

Ранее поэт Вадим Степанцов, автор текстов для известных групп, также подал заявку на регистрацию фразы из своей песни "Король "Оранжевое лето".

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен.



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