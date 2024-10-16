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Продюсер Дзюник объяснил причину провала продаж билетов на концерт Вайкуле

Шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник рассказал, почему певица Лайма Вайкуле не собрала зал на концерте на Тенерифе.

Продюсер Дзюник объяснил причину провала продаж билетов на концерт Вайкуле
Фото: https://www.instagram.com/laima_vaikule_official by Инстаграм Лаймы Вайкуле is licensed under public doman

Леонид Дзюник считает, что все хорошие композиции Вайкуле уже давно спела. Он уверен, что надежды певицы на успешное выступление на Тенерифе ничем не обоснованы.

Намечающийся на 11 октября концерт Лаймы Вайкуле на Тенерифе был отменён из-за того, что не удалось продать даже половины билетов.

"Разве Вайкуле написала какую-то новую песню? Может, выпустила какой-то новый альбом? Ничего такого", — цитирует слова продюсера aif.ru.

Он заявил, что даже в Латвии популярность Вайкуле ослабела, так как она не поёт новых песен.

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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