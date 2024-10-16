Преподаватель Никиты Кологривого из Новосибирска рассказал о своём знаменитом ученике

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Преподаватель актёрского мастерства из Новосибирска Владимир Зуев вспомнил забавный случай, связанный с актёром Никитой Кологривым.

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman

Владимир Зуев учил актёров, которые потом стали знаменитыми. Среди них — Никита Кологривый и Софья Зайка.

Учитель и наставник звезды сериала "Слово пацана", по словам Зуева, выделялся на фоне других учеников. Парень любил поговорить с преподавателем по душам.

Зуев иногда подвозил Никиту до дома на своём автомобиле. Молодой актёр обратил внимание на старый кнопочный телефон наставника.

Ранее актёр Никита Джигурда заявил, что Никита Кологривый — его внук.

"Никита однажды пришёл ко мне и предложил новый Samsung в три раза дешевле рыночной цены. Он сказал, что такой учитель, как я, не может ходить с таким старьём. Я, конечно, обрадовался, но по загадочным причинам через две недели телефон "умер", — цитирует слова Зуева Om1 Новосибирск.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. Известен по ролям Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».



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