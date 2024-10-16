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Гарик Харламов назвал свою самую большую психологическую травму детства

Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Гарик Харламов признался, что в детстве ему нанесли психологическую травму.

Гарик Харламов назвал свою самую большую психологическую травму детства
Фото: https://vk.com/kharlamovgarik by ВК-аккаунт Гарика Харламова is licensed under public doman

Комик Гарик Харламов, который в своей публичной карьере использует собачий псевдоним "Бульдог", отметил, что к собакам испытывает особенное трепетное отношение.

Когда Гарик был маленьким, по его рассказу, он посмотрел советский фильм "Белый Бим Чёрное Ухо". Картина произвела на ребёнка очень тяжёлое впечатление.

"Это единственный фильм, после которого я плакал навзрыд", — объяснила Харламов в программе "Белая студия".

После этого юморист не может смотреть слезливые фильмы о животных. Он не осилил просмотр даже культовой картины "Хатико".

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер. 
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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