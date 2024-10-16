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Врач-эндокринолог высказалась о возможном снижении либидо на фоне приёма Оземпика

1:16
Шоу-бизнес

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова объяснила, может ли упасть либидо после приёма Оземпика.

Врач-эндокринолог высказалась о возможном снижении либидо на фоне приёма Оземпика
Фото: https://www.instagram.com/kristina.agilera by Инстаграм Кристины Агилеры is licensed under public doman

В СМИ появилась новость о том, что возлюбленный исхудавшей американской певицы Кристины Агилеры не доволен том, что звезда стала равнодушна к интимной жизни. Инсайдеры предположили, что упадок либидо Агилеры связан с приёмом Оземпика.

Эндокринолог объяснила, что после выраженного снижения массы тела организм начинает экономить ресурсы, чтобы выжить. Медик отметила, что ни один из её пациентов не жаловался на такие побочные эффекты.

"Это же чистая биология. Если человек, если животное, если любая биологическая особь настолько в дефиците своих ресурсов, о каком размножении может идти речь? О каком эмоциональном, психологическом фоне может идти речь? Выжить бы", — рассказала Балашова в беседе с Pravda.Ru.

Врач отметила, что информация требует проверки, однако по клиническому опыту на десятках пациентов таких свидетельств не наблюдалось.

Уточнения

Либи́до (лат. lĭbīdo — похоть, желание, страсть, стремление) — одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности. Оно обозначает некую специфическую энергию, лежащую в основе полового влечения.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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