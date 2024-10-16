Российские организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концертах в Москве и Петербурге

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После заявления Джареда Лето на концерте в Белграде о желании выступить в России, и о том, что он "скучает по российским слушателям", наши организаторы сразу же вышли на представителей певца. Ведутся переговоры о возможности визита звезды и его стоимости.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Как оказалось, один большой концерт Джареда в России будет стоить относительно недорого — около 100 миллионов рублей. Для сравнения, гонорары других американских суперзвёзд значительно выше.

Однако предстоит решить множество организационных вопросов: выбор лучшего отеля с президентскими люксами, индивидуальное меню от личного шеф-повара, большое количество охраны и многое другое.

Кроме того, Джаред любит прогулки по городу, где будет выступать, общение с жителями и может даже спонтанно выступить перед прохожими. Поэтому требует организовать заблаговременный приезд.

По информации SHOT, солист 30 Seconds to Mars с лёгкостью собрал бы полный стадион, например, столичную арену "Динамо". Но в данный момент певец занят мировым туром, и переговоры ведутся о концерте в следующем году.

Уточнения

За исполнение роли Доктор Майкл Мо́рбиус Джаред Лето получил антипремию "Золотая малина" в категории "Худшая мужская роль".



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