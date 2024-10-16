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44-летний Баста потерял зуб во время концерта в Тюмени: Микрофоном дырочку закрыл

0:48
Шоу-бизнес

44-летний Баста, настоящее имя которого Василий Вакуленко, рассказал, как во время гастролей в Тюмени прямо на сцене у него внезапно выпал временный зуб.

44-летний Баста потерял зуб во время концерта в Тюмени: Микрофоном дырочку закрыл
Фото: commons.wikimedia.org by Окрас, CC BY-SA 4.0

"Я выхожу петь песни и цепляю микрофоном временный зуб, он просто падает. Я понимаю, что, если я его сейчас не подниму, он куда-то улетит. Я присаживаюсь, беру зуб и просто микрофоном дырочку закрыл", — рассказал Баста.

После концерта рэпер немедленно связался со своим знакомым в Москве, который дал контакты специалиста в Тюмени, готового исправить улыбку исполнителя. По словам Басты, стоматолог приехал на снегоходе и был под шофе, но всё равно отлично выполнил свою работу и поставил выпавший зуб на место.

Уточнения

Василий Вакуленко: Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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