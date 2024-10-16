Анатолий Цой ответил на слухи о том, что у него есть сын

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Анатолий Цой дал повод для горячих дискуссий в сети показав видео, на котором мальчик, сидящий на коленях у певца, поёт песню "Пусть бегут неуклюже" из мультфильма "Чебурашка".

Фото: YouTube канал ТНТ MUSIC by Скриншот видео YouTube канала ТНТ MUSIC, PDM

Цой не представил ребёнка своим поклонникам, но подписал видео довольно провокационным текстом.

"Весь в папу! Берегитесь, девчонки…" — написал в своей публикации певец.

Фанаты решили, что артист наконец-то показал своего сына. Знакомые исполнителя также были удивлены, ведь он никогда не рассказывал о своей семье. Многие признались, что шокированы такой новостью.

Анатолий не стал подтверждать или опровергать слухи о том, что у него есть наследник, объяснив это тем, что давно решил не говорить о личном.

"Я достаточно открыт для своей аудитории, но не в вопросах личной жизни. Поэтому комментировать эту сторону пока не готов. Могу сказать лишь одно — я очень счастлив и для меня семья — это крайне важно и сокровенно. В моих мечтах, наша семья большая и очень дружная, в лучших корейских традициях!" — заявил он.

До сих пор неизвестно, женат ли бывший участник группы MBAND и вообще свободно его сердце или нет.

Уточнения

Анато́лий Цой: Цой, Анатолий Васильевич (род. 1989) — казахстанский и российский певец и поп-музыкант.



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