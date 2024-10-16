Дочь Клинта Иствуда арестовали из-за нападения на возлюбленного

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Сотрудники полиции арестовали Франческу, дочь голливудского актёра и режиссёра Клинта Иствуда, после нападения на возлюбленного. Об этом пишет TMZ.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Ссора произошла в Беверли Хиллз. Возлюбленный актрисы вызвал полицию после того, как конфликт перерос в рукоприкладство. На мужчине обнаружили следы побоев, но он отказался от медицинской помощи. Франческу арестовали. Однако её выпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Сейчас проводится расследование происшествия.

Ранее Pravda.Ru писала, что блогера Михаила Литвина арестовали на 13 суток за нападение на болельщика во время матча Медиалиги.

Уточнения

Франческа Иствуд (род. 7 августа 1993) — американская актриса, модель, телеведущая. Наиболее известна главной ролью в телесериале/реалити-шоу "Миссис Иствуд и компания", в котором снималась вместе со своей семьёй.



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