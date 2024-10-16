Дочь Клинта Иствуда арестовали из-за нападения на возлюбленного

Сотрудники полиции арестовали Франческу, дочь голливудского актёра и режиссёра Клинта Иствуда, после нападения на возлюбленного. Об этом пишет TMZ.
Ссора произошла в Беверли Хиллз. Возлюбленный актрисы вызвал полицию после того, как конфликт перерос в рукоприкладство. На мужчине обнаружили следы побоев, но он отказался от медицинской помощи. Франческу арестовали. Однако её выпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Сейчас проводится расследование происшествия.
Ранее Pravda.Ru писала, что блогера Михаила Литвина арестовали на 13 суток за нападение на болельщика во время матча Медиалиги.
Франческа Иствуд (род. 7 августа 1993) — американская актриса, модель, телеведущая. Наиболее известна главной ролью в телесериале/реалити-шоу "Миссис Иствуд и компания", в котором снималась вместе со своей семьёй.
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