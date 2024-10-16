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Агутин, Баста и Руки Вверх! являются лидерами по продажам в декабре — продюсер

1:10
Шоу-бизнес

Продюсер Табриз Шахиди заявил, что россияне чаще всего заказывают на новогодние корпоративы певца Леонида Агутина, рэпера Басту и группу "Руки Вверх!". Об этом он сообщил Национальной Службе Новостей.

Агутин, Баста и Руки Вверх! являются лидерами по продажам в декабре — продюсер
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Кроме того, по словам Табриза Шахиди, группы "Мираж" и "Комбинация" также популярны в декабре 2024 года.

"Гонорары топового сегмента селебрити увеличились от 20-40% до 80% в отдельных случаях. Интерес к группам и исполнителям 90-х всегда (последние лет 10) был высоким. Так, группа "Руки Вверх!" занимает лидирующие позиции в декабрьском чёсе уже лет 5, как и "Иванушки International". Временно возросший интерес к "Миражу" и "Комбинации" действительно можно отнести к популярности сериала. Однако в первой тройке по продажам в декабре давно и прочно Леонид Агутин, "Руки Вверх!" и Баста", — сообщил продюсер.

Ранее Pravda.Ru писала, что цена новогодних корпоративов в России увеличилась на 30% по сравнению с 2023 годом.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин — советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2008).

Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко, более известный под псевдонимом Ба́ста — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.

"Руки Вверх " — российская музыкальная поп-группа.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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