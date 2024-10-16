Крутой рассказал, как складывается его общение с Губиным: в жизни Андрюше досталось

Композитор Игорь Крутой объяснил, что певцу Андрею Губину пришлось сложно в жизни.
Игорь Крутой опубликовал в "Инстаграме"* кадры своей встречи с Андреем Губиным после того, как звёзды пели хиты артиста на "Новой волне" в честь 50-летнего юбилея автора и исполнителя песен.
"Андрюша, при всей закрытости в последнее время, при мне оттаивает, может пошутить, поприкалываться", — написал под видео Крутой.
Композитор отметил, что Губин следит за всем, что происходит в современном шоу-бизнесе. Крутой рассказал о том, как непросто складывалась жизнь артиста.
"В жизни Андрюше досталось: и ранняя смерть родителей, и болезнь, да и много разочарований", — объяснил Крутой.
Композитор не теряет надежды уговорить Губина вернуться к сценической деятельности.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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