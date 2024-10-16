Беременная жена Курбана Омарова назвала пол своего ребёнка

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Находящаяся в интересном положении супруга Курбана Омарова Валерия рассказала, что скоро узнает, кто у неё будет — мальчик или девочка.

Фото: https://www.instagram.com/zimamoscow by Инстаграм Курбана Омарова is licensed under public doman

Жена Курбана Омарова опубликовала в "Инстаграме"* фото на фоне детской кроватки. Беременная женщина объяснила, что узнает пол малыша.

"Я постоянно думаю, кто этот малыш? Сын, который научит меня быть смелее и тверже? Или дочь, которая покажет, как быть терпеливой и мягкой в самых сложных моментах?" — написала Валерия в личном микроблоге.

Она выразила уверенность, что ребёнок изменит её и Курбана Омарова к лучшему.

После Валерия и Курбан Омаровы разместили соцсетях видео, на котором устроили милое гендер-пати. Супруги разрезали торт, внутри которого оказалась голубая начинка. Это означает, что у пары родится сын.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих. Сходный процесс вынашивания потомства у других живородящих животных (некоторых рыб и пресмыкающихся) тоже часто называют беременностью.



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