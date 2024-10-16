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Сати Казанова показала своих отца и маму: методы воспитания были суровыми

1:18
Шоу-бизнес

Экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова показала, как выглядят её родители.

Сати Казанова показала своих отца и маму: методы воспитания были суровыми
Фото: https://www.instagram.com/satikazanova by Инстаграм Сати Казановой is licensed under public doman

Сати Казанова опубликовала в "Инстаграме"* фото с отцом и мамой. Она поздравила отца с днём рождения.

Певица рассказала, что её отец работал дальнобойщиком, поэтому подолгу отсутствовал дома. При этом отец привозил из командировок дефицитные вещи, игрушки и сладости.

Мама, по словам Сати, заставляла детей с уважением и трепетом относиться к отцу, методы воспитания которого были суровыми.

"Однажды в подростковом возрасте, мы с сестрой пришли с прогулки позже назначенного времени буквально на 15 минут. Папа посмотрел на часы и со словами "Я вам сказал быть в 9 часов. Сейчас 9:15". Он совершенно хладнокровно отправил нас "туда, откуда мы пришли", — написала звезда в личном микроблоге.

Они с сестрой, как рассказала Казанова, долго сидели на улице, пока за ними не пришла мама.

Певица отметила, что отец научил ей никому не завидовать, не сдаваться и верить в себя. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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