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Адвокат объяснил, разрешено ли снимать на видео людей на примере случая с Инстасамкой

1:20
Шоу-бизнес

Кандидат юридических наук, адвокат Андрей Алёшкин прокомментировал жалобу блогера Инстасамки, которую возмутило то, что её сняли на видео в самолёте.

Адвокат объяснил, разрешено ли снимать на видео людей на примере случая с Инстасамкой
Фото: https://vk.com/instasamka by ВК-аккаунт Инстасамки is licensed under public doman

Юрист объяснил, что в России нет запрета на съёмку публичных людей на видео и фото.

"У нас есть ограничения на съёмки в суде. Это специальная норма, которая ограничивает человека от того, чтобы он снимал в процессе судебного заседания. И это делается только исключительно с разрешения суда", — рассказал эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Алёшкин рассказал, что можно человека заснять, если он публичное лицо. Кадры можно даже разместить в социальных сетях, если этот человек сам не запретил это делать.

"На журналистов это не распространяется, как мы знаем. Журналисты регламентированы другим законом — законом "О средствах массовой информации", который говорит о том, что у журналиста есть право добывать информацию, размещать", — объяснил специалист.

Адвокат рассказал, что ограничения существуют только в специальных учреждениях. Кроме того, запрет действует на публикацию информации, которая может навредить общественности или связана с национальной безопасностью.

"А в остальном у нас свобода слова", — объяснил юрист.

Уточнения

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер. Снискала известность с помощью искусственно созданных инфоповодов и провокационного образа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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