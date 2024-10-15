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Исхудавшая Кристина Агилера лишилась либидо после приёма Оземпика

1:06
Шоу-бизнес

Американская певица Кристина Агилера превратилась в бревно в постели после приёма препарата для похудения Оземпик.

Исхудавшая Кристина Агилера лишилась либидо после приёма Оземпика
Фото: https://www.instagram.com/xtinaxqlover by Инстаграм Кристины Агилеры is licensed under public doman

Кристина Агилера, которая резко похудела, стала равнодушна к своему возлюбленному. Инсайдеры списывают это на влияние препарата Оземпик, с помощью которого якобы худела звезда.

Сама певица отрицает, что применяла медикаментозные препараты, чтобы избавиться от лишнего веса.

Жених знаменитости Мэттью Ратлер якобы жалуется на холодность невесты. Он полюбил темпераментную пышку, а в итоге получил женщину, равнодушную к любви.

"У них с Мэттом раньше была гораздо более интенсивная сексуальная жизнь, но сейчас это не так, потому что у неё никогда нет настроения. Раньше такой проблемы никогда не было, поэтому, конечно, Мэтт винит во всём её резкое похудение", — цитирует слова инсайдера издание Life & Style.

Сама звезда довольна стройной фигурой и не собирается снова набирать вес, чтобы порадовать возлюбленного.

Уточнения

Кристи́на Мари́я Агиле́ра (англ. Christina María Aguilera; род. 18 декабря 1980, Нью-Йорк) — американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН.
 

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения. Препарат входит в перечень ЖНВЛП.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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