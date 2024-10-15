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Уехавший из России популярный комик, выступавший на Первом канале, раскрыл свой многомиллионный заработок

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Уехавший из России известный комик Дмитрий Романов, который ранее выступал в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале, рассказал, что за свою карьеру в России он заработал около $2 млн (195 млн рублей).

Уехавший из России популярный комик, выступавший на Первом канале, раскрыл свой многомиллионный заработок
Фото: instagram.com by личный аккаунт Дмитрия Романова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Романов считает себя успешным человеком, так как смог позволить себе дорогие автомобили, квартиры, объездил множество стран и отдыхал вместе с родственниками.

"Я заработал на своей юмористической деятельности более $2 млн. Купил себе машины, квартиры, дома, объездил весь мир сам и с родственниками", — поделился он.

Комик уверен, что его успех в карьере обусловлен "талантом и мозгами". Он решил поделиться своими достижениями, чтобы привлечь внимание к новому способу заработка — коучингу.

В 2022 году Дмитрий Романов уехал из России в Турцию, а затем переехал в Польшу. В 2023 году он сообщил о получении израильского гражданства.

Ранее стало известно, кто может стать третьей женой Шамана.

Уточнения

Дмитрий Анатольевич Романов (укр Дмитро Анатолійович Романов; род. 8 января 1985, Одесса) — украинский актёр, сценарист, стендап-комик, юморист.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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