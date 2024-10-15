Бывший продюсер певца Шамана предположил, какой будет третья жена артиста

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бывший продюсер певца Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов) высказал мнение, что его третья супруга должна быть тихой и спокойной, подобно его первой жене.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

В беседе с NEWS.RU он предположил, что из-за множества сольных концертов и высокой нагрузки музыканту необходимо спокойствие и тишина. Ему нужен близкий и комфортный человек.

Александр Яковлев считает, что причиной расставания музыканта со второй женой стала её чрезмерная сила и активная деятельность в сфере карьеры.

"Однако сегодняшнему Ярику, возможно, и не нужна такая сильная женщина. Он уже достиг вершины, и его главная задача — сохранить свои позиции. Ведь с такого пьедестала очень легко упасть", — считает продюсер.

Ярослав Дронов объявил о расставании с женой 26 сентября, отметив, что причиной стали загруженные рабочие графики.

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Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).





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