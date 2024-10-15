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Стало известно, за какой гонорар Джаред Лето мог бы выступить в России

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник высказал предположение, что певец Джаред Лето и его группа 30 Seconds to Mars могут посетить Россию и выступить на концерте, который обойдётся в сумму от 3 до 5 миллионов рублей.

Стало известно, за какой гонорар Джаред Лето мог бы выступить в России
Фото: flickr.ru by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

В беседе с "АиФ" Дзюник прокомментировал недавнее выступление Джареда Лето в Белграде, где музыкант заявил, что "скучает по россиянам". По мнению продюсера, у Джареда Лето есть все шансы посетить российские города, поскольку он не зависит от политической ситуации.

"Джаред Лето не подвержен никакому давлению. Он поступает так, как считает нужным. Если в России найдётся организатор, я думаю, этот артист согласится приехать", — предположил бывший концертный директор Филиппа Киркорова.

Во время своего недавнего концерта в Сербии Джаред Лето выразил надежду, что когда всё закончится, он сможет увидеться со своими поклонниками в Санкт-Петербурге и Киеве.

Ранее президент Молдавии провела встречу с Лаймой Вайкуле и группой "Би-2".

Уточнения

Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Боссьер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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