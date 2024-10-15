Лайма Вайкуле и Би-2 провели встречу с президентом Молдавии: мы рады помочь

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Президент Молдавии Майя Санду встретилась с певицей Лаймой Вайкуле и группой "Би-2" в Кишинёве. Об этом сообщил портал Unimedia.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 3.0

После концерта, который прошёл в честь Дня города и на котором выступили артисты, Санду отметила, что всегда готова оказать помощь тем, кто верит в демократию.

В апреле 2024 года участники коллектива "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии. В мае президент страны подписала указ о предоставлении им гражданства.

Бывший лидер Молдавии высказывал мнение, что Майя Санду является "роботом с внешним управлением". Он утверждал, что ею руководят из Брюсселя, Вашингтона и фонда Сороса.

Ранее Ляйсан Утяшева продемонстрировала свою дорогостоящую сумку.

Уточнения

«Би-2» — рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (гитара, вокал) и Лёва Би-2 (основной вокал).



Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель.



Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).





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