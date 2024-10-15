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Гимнастка Ляйсан Утяшева показала сумку за 2,8 млн рублей

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась в своём личном блоге фотографией, на которой она запечатлена с дорогой брендовой сумкой.

Гимнастка Ляйсан Утяшева показала сумку за 2,8 млн рублей
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ляйсан Утяшевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На снимке она предстала перед своими поклонниками в белом топе, широких джинсах, светлой длинной шубе и сапогах. Её образ дополняла красная сумка Hermès Birkin, стоимость которой оценивается в 29 400 долларов, что эквивалентно примерно 2 845 000 рублей.

Ляйсан Утяшева счастлива в браке с юмористом Павлом Волей. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Роберта и дочь Софию. Спортсменка признавалась, что её дети не стремятся к публичности. Например, её сын запрещает выкладывать их совместные фотографии в социальные сети.

Недавно Утяшева поделилась редким снимком со своей 9-летней дочерью.

Ранее сообщалось о том, что американская поп-певица провалилась под сцену.

Уточнения

Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований. Телеведущая и спортивный комментатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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