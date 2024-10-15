Американская поп-певица провалилась под сцену во время концерта: это было весело

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Во время своего концерта в Мельбурне американская певица Оливия Родриго провалилась под сцену, что стало неожиданностью для зрителей, сообщает EADaily.

Фото: flickr.ru by Justin Higuchi, CC BY 2.0

Во время выступления в Австралии, проходившего в рамках мирового турне Guts, артистка исчезла из виду, провалившись в люк на сцене. Однако она быстро вернулась и сообщила, что с ней всё в порядке.

"Боже, это было весело! Я в порядке. Иногда в сцене просто случается дыра", — пошутила 21-летняя певица.

После этого Родриго глубоко вздохнула и продолжила петь. Позже она поделилась видеозаписью инцидента в социальных сетях, вновь в шутливой манере выразив своё отношение к произошедшему.

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Уточнения

Оливия Изабель Родриго (англ. Olivia Isabel Rodrigo, род. 20 февраля 2003 года) — американская актриса, певица и автор песен.



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