Дочь Успенской высказалась об отношениях с Анастасией Волочковой после публичных оскорблений

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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поделилась, что не держит зла на балерину Анастасию Волочкову, которая позволила себе публично оскорбить её.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В интервью изданию "Страсти" Татьяна Плаксина рассказала, что даже не знает, какие именно слова в её адрес сказала Анастасия Волочкова. Она считает, что это было недоразумением, но они не являются подругами.

"Я не держу никаких обид и понимаю, что подобное может произойти с каждым. Я очень хорошо отношусь к Анастасии, она прекрасный человек, поэтому у нас всё хорошо", — поделилась певица.

Татьяна Плаксина отметила, что раньше тяжело переживала критику, но со временем научилась не реагировать на каждое плохое слово. Она убеждена, что невозможно нравиться всем.

Ранее Ксения Бородина высказала желание уехать из России.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.





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