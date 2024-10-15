Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уехавший из России популярный комик, выступавший на Первом канале, раскрыл свой многомиллионный заработок
Учёные представили хлеб, который помогает при онкологических заболеваниях
Лучшие органические подкормки: без химии, но с отличным урожаем
Модные стрижки для собак: сделайте своего питомца звездой всего парка
Опасности фитнес-клубов: мнение врача-реабилитолога
Бывший продюсер певца Шамана предположил, какой будет третья жена артиста
Иммунолог предупредила о риске появления астмы из-за депрессии
Эксперт раскрыл, как выбрать выгодный банковский вклад
Стало известно, за какой гонорар Джаред Лето мог бы выступить в России

Дочь Успенской высказалась об отношениях с Анастасией Волочковой после публичных оскорблений

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поделилась, что не держит зла на балерину Анастасию Волочкову, которая позволила себе публично оскорбить её.

Дочь Успенской высказалась об отношениях с Анастасией Волочковой после публичных оскорблений
Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В интервью изданию "Страсти" Татьяна Плаксина рассказала, что даже не знает, какие именно слова в её адрес сказала Анастасия Волочкова. Она считает, что это было недоразумением, но они не являются подругами.

"Я не держу никаких обид и понимаю, что подобное может произойти с каждым. Я очень хорошо отношусь к Анастасии, она прекрасный человек, поэтому у нас всё хорошо", — поделилась певица.

Татьяна Плаксина отметила, что раньше тяжело переживала критику, но со временем научилась не реагировать на каждое плохое слово. Она убеждена, что невозможно нравиться всем.

Ранее Ксения Бородина высказала желание уехать из России.

 

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Еда и рецепты
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро Аудио 
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Последние материалы
Иммунолог предупредила о риске появления астмы из-за депрессии
Эксперт раскрыл, как выбрать выгодный банковский вклад
Стало известно, за какой гонорар Джаред Лето мог бы выступить в России
Как дачнику сориентироваться в мире сортов и гибридов томатов и огурцов? - рассказывает селекционер
Лайма Вайкуле и Би-2 провели встречу с президентом Молдавии: мы рады помочь
Главные удобрения для растений: эксперт перечислил наиболее популярные и проверенные
Как определить и оптимизировать кислотность почвы и сделать идеальный компост: биолог Лысиков
Фитнес-тренер делится секретами выбора спортивной обуви
Гимнастка Ляйсан Утяшева показала сумку за 2,8 млн рублей
По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.