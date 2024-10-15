Ксения Бородина изъявила желание покинуть Россию: моя мечта

В беседе с поклонниками известная блогерша Ксения Бородина поделилась своей мечтой о том, чтобы проводить холодные месяцы в России в жарких странах.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Она выразила желание иметь возможность покидать родную страну с октября по апрель, чтобы наслаждаться более тёплым климатом.

"У меня прямо мечта — улетать с октября по апрель в жаркие страны, как же мне холодно!" — с искренней теплотой призналась Бородина.

Однако, к сожалению, она не может позволить себе такую роскошь, так как её дочери учатся в Москве, а у неё самой много работы.

В начале августа Ксения Бородина раскрыла роман с блогером Николаем Сердюковым, подчеркнув, что не намерена скрывать свои чувства.

Ранее также стало известно о новом псевдониме Егора Крида.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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